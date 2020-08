Após convite da Universidad Pedagógica Nacional (UPN) da Colômbia e pelo grupo de pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul, do qual faz parte do Departamento de Ensino de Ciências e Matemática (NIDEPCTS – PG), o doutor Djalma Oliveira Bispo Filho docente da Unesc desenvolverá uma pesquisa em forma de entrevistas/questionários junto aos acadêmicos de cursos de licenciaturas da renomada instituição, a qual faz parte do acordo de cooperação entre o Ministério da Ciência do Brasil e o Ministério da Ciencia e Innovación da Colômbia, tendo como foco explorar as concepções dos estudantes sobre os temas: mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e energias renováveis.

Em Cacoal, hoje, dia 22, é o aniversário da empresária da educação Sandra Maria Veloso Carrijo Marques ao lado do esposo cirurgião-dentista Marcos Marques.

Em Cacoal, hoje, dia 22, é o aniversário do cirurgião-dentista Timóteo Lange Filho ao lado da esposa Regina Politano.

Em Cacoal, neste domingo 23, é o aniversário do empresário Luiz Claúdio Rodolfo ao lado da esposa Elizete Marques Rodolfo.

Em Cacoal, na próxima terça-feira 25, é o aniversário da cirurgiã-dentista Débora Foli ao lado do esposo empresário Jocemar Sepp e do filho Murilo.

De forma descontraída, professores do Colégio Unesc em Cacoal, prepararam aulões gratuitos para as provas do Enem 2020, direcionadas aos alunos do ensino médio matriculados na rede pública e particular.

Neste próximo domingo 23, será com o profº Jean Lucas de biologia. O acesso é feito no momento da aula, através do link http://meet.google.com/kov-ashw-ogg.

A maior loja de decoração e móveis no Estado de Rondônia, Casa & Decoração em Cacoal está com até 50% ou se preferir 10% de desconto em até 6x no cartão em todos os produtos que oferece de alta qualidade e marcas famosas para qualquer tipo de ambiente.

Incrível e imperdível a nova campanha das concessionárias Fiat PSV em Cacoal (69) 3441-1300 e Rolim de Moura (69) 3442-2300 do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.