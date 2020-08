O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Cacoal, está com inscrições abertas para 1.050 vagas em três cursos no programa “Novos Caminhos”. Os candidatos têm até às 12h do dia 25 de agosto para fazer a inscrição e concorrer às vagas de operador de caixa, promotor de vendas e vitrinista (350 vagas para cada curso).

Os cursos são ofertados de forma gratuita e na modalidade de educação a distância. A carga horária de cada curso é de 160 horas, tendo como requisito ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.

A chamada pública simplificada complementar ao edital abre vagas no processo seletivo para cursos de formação inicial na modalidade a distância do programa “Novos Caminhos” ofertados pelo campus Cacoal. A chamada se justifica como alternativa para melhor aproveitamento dos recursos públicos, pois, após ampla concorrência, restaram vagas não ocupadas ou houve desistência precoce de candidatos, de modo que ainda existe demanda para atendimento.

A classificação dos candidatos se dará por ordem de inscrição, para simplificação do processo e agilização na composição das turmas, mas sem perder de vista o respeito à ampla concorrência e os direitos de igualdade assegurados pelo edital. No cronograma da seleção, a publicação do resultado preliminar de inscrições e da classificação ocorrerá no dia 25 de agosto. Após período de recursos e de divulgação do resultado final, a matrícula será realizada a partir de 28, com início imediato no Ambiente Virtual de Aprendizagem do campus gestor.

São requisitos para inscrição: possuir um e-mail válido; estar logado em uma conta Google; fazer upload dos documentos (RG, CPF, comprovante de endereço e de conclusão do ensino fundamental). Para os menores de idade, inserir RG e CPF do responsável legal. Mais informações estão no edital, disponível AQUI.