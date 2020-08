D.S.R., de 30 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM) na noite de sexta-feira, 21, quando ao avistar a guarnição tentou engolir três papelotes com substancia aparentando ser cocaína.

Conforme boletim de ocorrência, a guarnição fazia ronda de rotina pela Rua Ezequiel Silva Cassim, no Bairro Jardim América, em Vilhena, quando os militares avistaram um homem que conduzia um moto Biz de cor vermelha, placa NDG-8860, no qual ao perceber que iria ser abordado jogou o aparelho celular no chão com intensão de quebrá-lo e colocou algo na boca.

Contudo, não conseguiu seu intento em quebrar o celular e engolir três invólucros com substancia análoga a cocaína, sendo interceptado.

Ao ser indago porquê tentou quebrar o aparelho, disse que nele havia o número de um homem conhecido por “Gordinho” de quem havia comprado a droga pesando 1,9 gramas.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão. A motoneta encaminhada ao pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).