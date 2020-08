Na noite de sexta-feira, 21, C.R.D.C., de 21 anos, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional, com suspeita de fratura no quadril, após se envolver num acidente na Avenida Paraná, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, J.E., de 32 anos, contou à polícia que trafegava com seu veículo VW Gol, pela Avenida Paraná, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Rua 844, deu seta para entrar a esquerda, neste momento foi atingido pelo motoqueiro.

No impacto, o motociclista sofreu escoriações nas pernas e nos dedos da mão direita, além de uma possível fratura no quadril.

Contudo, o jovem não era habilitado e a moto estava com o licenciamento atrasado desde de 2013.