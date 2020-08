Na quinta-feira 20, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a manutenção do veto presidencial que congela salários de servidores federais, estaduais e municipais que atuam na linha de frente contra à covid – 19, até o fim de 2021, por 316 votos a favor do veto e 165 contra. O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO) votou contra a manutenção.

“O veto presidencial congela salários, progressões funcionais, gratificações e contratação de funcionários, fica tudo prejudicado. É uma injustiça gigantesca com os servidores que estão no combate ao coronavírus. São categorias que estão trabalhando diretamente no enfrentamento à doença no país, como os profissionais de saúde, segurança pública, educação pública, limpeza urbana, serviços funerários e assistência social. Não podemos aceitar que justamente os heróis, os profissionais que estão no dia a dia trabalhando o dobro, sejam prejudicados. É lamentável!”, ressaltou Nazif.

Mauro Nazif destaca também que na primeira apreciação da matéria na Câmara, ela foi aprovada por unanimidade dos parlamentares e questiona: “Agora, estranhamente, essa grande maioria votou contra, por que será?”.