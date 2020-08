Na última semana, Marcílio Leite Lopes titular da secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), esteve no município de Cacoal, a convite do deputado Cirone Deiró, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, para conhecer novos empreendimentos industriais que estão sendo instalados no município.

Acompanhado do deputado Cirone Deiró, o secretário Marcílio Leite esteve nas instalações da Pacífico Indústria e Comércio de Óleo e Proteínas Ltda, empresa integrante do Grupo FASA que, possui no Brasil, outras 10 plantas industriais para processamento dos resíduos de origem animal. Em Cacoal, a Pacífico Indústria e Comércio de Óleo e Proteínas Ltda, planta industrial do Grupo FASA atua no processamento e reciclagem de subprodutos de origem animal recolhidos em todas as regiões do estado.

De acordo com o administrador, Roni Thomaz, representante da empresa e anfitrião da visita do deputado Cirone Deiró e do secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental Marcílio Leite, a Pacífico aproveita os subprodutos do abate de bovinos, suínos e aves que são reciclados e transformados em matérias primas empregados nas indústrias de ração animal. “Além de evitarmos que esse material seja descartado, sem nenhum tratamento no meio ambiente, estamos produzindo matéria prima de excelência qualidade para a produção de ração animal, excetos ruminantes”, explicou.

BENEFÍCIOS DO INVESTIMENTO

Cirone Deiró lembrou ao secretário Marcílio Lopes que além de promover o fomento no Estado e a melhoria na arrecadação, o novo empreendimento que tem investimento previsto de R$ 80 milhões, vai gerar mais de 500 empregos diretos e indiretos.

Na ocasião, o secretário estadual de desenvolvimento ambiental conheceu o projeto para a instalação do novo empreendimento industrial de Biodiesel. Segundo os empreendedores, o projeto da nova planta da indústria de biodiesel da Oleoplan será construída em uma área de 20 hectares, localizada ao lado da indústria Pacífico e encontra-se em fase adiantada para a liberação das licenças e início das obras de instalação.

Roni Thomaz informou ao secretário Marcílio Lopes que o planejamento para a instalação da indústria de biodiesel no município de Cacoal, teve início no último ano, quando o deputado Cirone Deiró convidou os investidores do Rio Grande do Sul, representantes do grupo Oleoplan, maior empresa fabricante de biodiesel do Brasil, para conhecerem o município de Cacoal.

O deputado Cirone Deiró também promoveu reunião dos investidores com a equipe de governo do estado para a apresentação dos incentivos para a instalação de novos empreendimentos no estado.

O deputado Cirone Deiró informou ao titular da Sedam que durante a visita dos investidores ao município, assumiu o compromisso de que todas as condições necessárias a instalação da nova indústria seria oferecida pela prefeita Glaucione Rodrigues em parceria com a Câmara de vereadores. Ele explicou que foi necessário enviar um projeto de lei a Câmara de vereadores para ampliar a área do distrito industrial como forma de assegurar a vinda dessa indústria para o município.

“Os vereadores tiveram a sensibilidade de aprovar esse projeto de expansão da área do distrito industrial. Contamos com esse mesmo compromisso por parte da equipe do governador Marcos Rocha para dar agilidade aos procedimentos e licenças que estão sendo solicitadas pelos investidores junto ao governo do estado, especialmente na secretaria estadual de desenvolvimento ambiental”, afirmou.

Ao agradecer o convite do deputado Cirone Deiró para conhecer as instalações da indústria Pacífico e também o projeto de instalação da nova indústria de biodiesel do grupo Oleoplan, o secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental, Marcílio Leite assegurou que o governo de Rondônia tem adotado práticas para dar agilidade aos processos de liberação de licenças de novos empreendimentos.

“Reconhecemos que são investimentos com grande retorno na geração de emprego e renda para a população, por isso, vamos dar toda a atenção que o caso merece”, afirmou o secretário, ao parabenizar o deputado Cirone Deiró pelo excelente trabalho que tem feito em defesa da geração de emprego e renda.