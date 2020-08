Apreensão de 180 cabeças de gado aconteceu na noite de domingo, 23, no Posto Fiscal na BR-364, saída para Cuiabá, quando dois caminhões, sendo: um com 100 cabeças e outro com 80 foram interceptados por fiscais do Estado de Rondônia e Amazonas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, numa operação integrada entre a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin/RO) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), os fiscais da Sefaz estavam investigando a carga, na qual havia suspeita que as guias de transporte eram falsas.

O rebando saiu da Boca do Acre – AM, e tinha como destino o Município de Oriente São Paulo. A carga está valiada em quase R$ 300 mil – e em parceria com os fiscais da Sefin em Vilhena, interceptaram os caminhões.

Com isso, o rebando está retido no pátio do Posto Fiscal à espera de providenciais cabíveis.