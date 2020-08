Ao longo da sua curta trajetória, o Concafé já se tornou o maior concurso de café robusta do Brasil e provavelmente do mundo, já revelou histórias incríveis de várias famílias de cafeicultores rondonienses, entre os cafés especiais premiados, já se destacaram cafés naturais e fermentados, produzidos por pequenos agricultores familiares, jovens, mulheres e indígenas.

Na sua 5° edição, em 2020, concurso premiará o primeiro ganhador da categoria “Qualidade de Bebida” com um trator cafeeiro, no valor de R$ 136 mil. Para o 2º lugar R$ 30 mil em dinheiro e crédito; 3º lugar R$ 15 mil em crédito e 4º lugar R$ 10 mil em crédito e uma secadora de café, no valor de R$ 98 mil para o cafeicultor ganhador da categoria “Sustentabilidade”.

Motivados pelo Concafé, os produtores passaram a melhorar suas técnicas de colheita e pós colheita, iniciaram o preparo de micro lotes de cafés selecionados, que desde 2017 permeiam entre os melhores cafés canéforas do Brasil em importantes concursos nacionais como o “Coffee Of The Year”, organizado pela “Semana Internacional do Café” e Concurso Nacional ABIC de Qualidade de Café. O Concafé tem duas categorias, qualidade de bebida e sustentabilidade da propriedade cafeeira.

Na categoria sustentabilidade da propriedade cafeeira, o primeiro campeão foi o cafeicultor Nilton Marques de Lima, do município de Alto Alegre do Parecis, já na 2ª, 3ª e 4ª edição o vencedor foi o produtor Ronaldo da Silva Bento de Cacoal.

De acordo com o coordenador do concurso, Janderson Dalazen, o Concafé visa valorizar o trabalho dos produtores de café, além de mostrar o potencial da cafeicultura do Estado, cultura que tem avançado e colocado Rondônia no topo nacional como um dos maiores produtores de café do país.

“Hoje Rondônia é o 5° maior produtor de café do Brasil e deve produzir em torno de 2,3 milhões de sacas de 60 kg de café nesta 2020. Para o próximo ano, a produção poderá duplicar e o Concafé tem o intuito de incentivar os produtores a continuar com o cultivo do café no estado”, ressaltou.

O Concafé é uma realização do Governo do Estado de Rondônia, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Emater, Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril (Idaron), com apoio da Câmara Setorial do Café, Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondônia (Caferon), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Não há dúvida de que em 2020 o Concafé continuará revelando cafés e histórias especiais, que ajudarão a compor a trajetória dos cafés Robustas Amazônicos de qualidade produzidos em Rondônia.