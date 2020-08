J.E.S., de 54 anos, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional, após se envolver num acidente na Rua Duzalina Milan, no Bairro Bela Vista, na noite de domingo, 23, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, J., contou à polícia que trafegava com sua moto CG 150 pela Rua 1804, quando no cruzamento com a Rua Duzalina Milani, um carro Fiat Palio de cor vermelha, não respeitou a placa de “PARE” e avançou a referencial, causando a colisão.

Contudo, após o acidente, o motorista arrancou e fugiu do local deixando a vítima com ferimentos no chão.

Porém, populares conseguiram anotar a placa do veículo. Com isso, a polícia deverá localizá-lo nas próximas horas.