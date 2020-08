O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e Transporte (DER), segue em obras de recuperação da RO-391, no trecho de acesso à “Rodovia do Boi” no município de Chupinguaia, importante via de acesso para o escoamento da produção agropecuária de Rondônia, como bovinos, grãos e demais produtos agrícolas.

De acordo com o chefe da 9ª Residência do DER de Vilhena, Rogério Henrique de Medeiros, que há assumiu a pasta semana passada, a via está recebendo diversas melhorias, entre elas a instalação de seis tubos metálicos, obras constantes de patrolamento e encascalhamento realizadas na região de Chupinguaia, para num segundo momento, garantir maior trafegabilidade dos usuários, bem como facilitar o escoamento da produção agrícola.

Segundo Rogério, esse trabalho é uma determinação do governador coronel Marcos Rocha e do diretor do DER, Elias Rezende, que, entre outras ações, visa atender as demandas da comunidade da região Sul do Estado, especialmente no tocante à infraestrutura, melhoria e recuperação de rodovias, manutenção de pontes e obras permanentes para beneficiar a comunidade local.

“Agradecemos o apoio de todos os servidores do DER, em especial da equipe de Vilhena, que, mesmo diante da pandemia, estão se dedicando diuturnamente às frentes de trabalho, fazendo o melhor possível para o desenvolvimento do Estado”, observou Rogério.

Os trabalhos foram acompanhados pela deputada estadual Rosangela Donadon (PTB)