O pintor Isomar Nunes da Silva, de 51 anos, anunciou sua pré-candidatura ao cargo de vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social (Prós) em Vilhena. O pioneiro é solteiro e tem uma filha, chegou a Rondônia em 1973, se fixando em Vilhena no ano de 1989.

Está é a quarta vez que o pintor tenta uma vaga na Casa de Leis, sendo candidato nos anos de 2000, 2004 e 2016. “Este ano conto com o apoio do deputado Anderson do Singeperon”.

Silva conta a motivação para participar de mais um pleito foi a vontade de mudar o cenário político e ter compromisso com o povo vilhenense. Como bandeiras de defesas, o pré-candidato aponta o apoio a área rural com criação de cooperativas e associações, do qual já contribuiu, e para a cidade investimentos na infraestrutura.

Caso ganhe, o pintor afirma que a população pode esperar muito trabalho e compromisso.