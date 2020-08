Thais Borges é idealizadora dos especiais O Silêncio das Inocentes, Vozes da Seca e Cérebros da UFBA. A jornalista do Correio e mestranda em Literatura e Cultura é a convidada do MíDIcast, que acontece às 19h30 (de Brasília) e às 18h30 (de Rondônia) no dia 27 de agosto de 2020 (quinta-feira), no canal do MíDI no YouTube.

Nesta edição do programa, o tema da conversa é “Produção de especiais multimídias no jornalismo” e ficará acessível na plataforma de vídeos, em agregadores de podcast e no site do MíDI.

Em uma live interativa aberta às perguntas dos participantes, Thais Borges vai contar a sua experiência na produção de especiais que ganharam projeção e reconhecimento até fora do país. A jornalista recebeu o prêmio nacional Petrobras de Jornalismo e o prêmio internacional INMA Global Media Awards, além da menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog, sendo ainda finalista no LATAM Digital Media Awards.

“Muitas vezes, quando começamos o projeto, não temos noção de que aquele vai ser um grande produto e que pode ser entregue de uma forma diferente para a audiência. Só que, ao longo do processo de apuração, parece que a pauta se impõe e que a gente precisa garantir outra forma de leitura. Foi o que aconteceu com esses trabalhos. E, como nossa equipe é pequena, normalmente nós cuidamos de tudo do início ao fim”, explicou Borges, jornalista no Correio.

O MíDIcast é um programa mensal que recebe convidados para conversas sobre ciência e jornalismo, vinculado ao Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet (MíDI) do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A intenção é realizar uma aproximação da universidade com a comunidade rondoniense, incluindo jornalistas e outros profissionais da mídia. “As atividades podem ainda integrar os pesquisadores de Rondônia e de outras regiões do país a fim debater temas de relevância na sociedade”, explicou o coordenador do MíDI, Allysson Martins.

CONVIDADA

Thais Borges é repórter do Correio e integrante do comitê editorial da Associação de Jornalistas de Educação (JEDUCA). Ela é mestranda em Literatura e Cultura e graduada em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Venceu o INMA Global Media Awards, em 2016, e o Prêmio Petrobras de Jornalismo, em 2017.

Em 2016, recebeu menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog e foi finalista no Latam Digital Media Awards. Em 2019, participou do International Visitor Leadership Program (IVLP), intercâmbio de lideranças profissionais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em um programa sobre Direitos Humanos e Civis para Comunidades Marginalizadas.