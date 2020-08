O curso de direito oferecido pela Unesc em Vilhena está oportunizando a chance para que os acadêmicos possam estagiar em escritórios de advocacia e cartórios de Vilhena e nos demais municípios de origem dos estudantes da instituição.

Através do Nucleo de Práticas Jurídicas, os convênios estão abrangendo toda a região uma vez que a Unesc atende acadêmicos de Vilhena e de diversos outros municípios da Região Sul de Rondônia e também de municípios do Estado do Mato Grosso, como Comodoro, Campos de Júlio e Sapezal.

“Fizemos uma busca por escritórios aos quais poderíamos propor este convênio e tivemos uma grande aceitação. Estamos fechando estes convênios para que os nossos acadêmicos possam vivenciar o direito na prática”, destacou a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unesc/Vilhena, Pamella Vargas.

Conforme explicou a professora, foi elaborado um edital dentro do núcleo, com processo seletivo para os alunos do 8º período do curso. Para iniciarem o estágio, os acadêmicos precisam receber a aprovação neste processo. “Os primeiros colocados no processo seletivo vão ter ainda a oportunidade de escolherem, dentro da lista de escritórios conveniados, onde querem fazer o estágio, seja pelo nicho, aptidão ou vontade de estagiar em determinado escritório”, explica a professora.

Vale ressaltar que neste momento de pandemia, o estágio não se torna obrigatório. Cabe ao aluno, caso se sinta seguro e preparado, optar e fazer esta escolha. O processo seletivo acontece na terça-feira 25, por meio eletrônico para preservar a integridade dos acadêmicos.

“Junto aos escritórios, buscamos também saber como estão as medidas de segurança em relação à prevenção da Covid-19. No estágio, enquanto se manter o decreto de calamidade em virtude do novo coronavírus, todos os escritórios e nossos acadêmicos terão este compromisso de seguir as normas e exigências para evitar a proliferação da doença”, ressaltou Pamella.

Conforme destacou a coordenadora do Nucleo de Práticas Jurídicas da Unesc em Vilhena, a oportunidade de ingressar no estágio tem superado a preocupação em relação ao novo coronavírus. “Temos alunos que já se comprometeram a usar trajes especiais se for preciso para não perderem esta chance. Estão muito empolgados, mas todos já entenderam que a segurança e o comprometimento de todos vem em primeiro lugar!”, enalteceu a professora Pamella Vargas.

Além da oportunidade de vivenciar o direito dentro de um escritório de advocacia, os acadêmicos da Unesc estão fazendo aulas práticas semanalmente, por meio das aulas remotas. “As aulas práticas acontecem todas as terças-feiras, quando os alunos analisam e elaboram peças processuais. Neste semestre, as aulas tem focado a área Civil, com o direito de família e direito empresarial”, finalizou a docente.