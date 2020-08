Está decidido. O empresário Carlito Alves dos Santos (PRB), que obteve decisão desfavorável semana passada no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), não irá recorrer a instâncias superiores e desistiu do pleito eleitoral de 15 de novembro no município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 25, pelo vereador Valmir Passito, um dos amigos e articuladores da pré-candidatura de Carlito à prefeitura.

Na quinta-feira, Carlito teve recurso rejeitado, por 4 a 2, em julgamento realizado no TRE, por omissão na prestação de contas da campanha de 2016, quando tentou chegar à principal cadeira da prefeitura nesse município. Ele poderia recorrer da decisão, mas optou por desistir do pleito eleitoral (leia mais AQUI).

“Neste momento estou com Carlito e ele não vai recorrer da decisão do TRE. Estamos em conversações com outras lideranças para analisar o melhor nome para substituí-lo”, disse Passito, informando, ainda, que até o final de semana o novo pré-candidato do grupo deve ser decidido e divulgado.

Carlito era considerado um forte nome de oposição à prefeita Sheila Mosso na disputa eleitoral; ele mora há 40 anos no município, já foi vereador por duas vezes, vice-prefeito (na gestão Ataíde) e secretário municipal de obras; atualmente é proprietário de um moderno hotel.

No início de julho, lançou sua pré-candidatura tendo como vice o agropecuarista Zulmir Sartor (PP) (leia mais AQUI).