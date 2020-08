O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) solicitou ao governador do Estado Marcos Rocha, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), a estadualização da estrada que liga o Distrito de União Bandeirantes à BR-364.

Essa medida visa buscar meios para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que residem no distrito de União Bandeirantes. Atualmente aquela estrada já vem sendo mantida pelo Estado e com esse processo de estadualização ficará mais fácil a canalização de recursos federais e asfaltamento da via.

“A principal estrada de acesso a União Bandeirantes é a Linha 101, com 60 km de extensão, esse distrito é um dos maiores do Estado de Rondônia. Precisamos trazer a responsabilidade para o Estado e facilitar a viabilização com asfaltamento e estradas de qualidade para quem transita por ela”, afirma o deputado.