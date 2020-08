O empresário Rodrigo de Paula Gomes, sócio proprietário da Pescaça em Vilhena, desolado com a demora em conseguir a documentação necessária para adeptos e interessados em praticar o tiro esportivo, gravou um vídeo endereçado ao presidente Jair Messias Bolsonaro, na segunda-feira, 24, pedindo apoio para que intercedesse junto ao SFPC em Porto Velho – órgão do Exército que analisa os pedidos de processo para liberação do CAC (Colecionador, Atirador, Caçador) aos atiradores do tiro esportivo.

Rodrigo falou a reportagem do Extra de Rondônia, que normalmente essa documentação fica pronta em 2 meses, mas que em Rondônia a demora está chegando a quase 2 anos.

Todavia, o motivo é por falta de servidor no SFPC – em Porto Velho, para analisar os processos, ou seja, Rodrigo pediu ao presidente que intercedesse junto ao Exército para dispor de mais funcionários junto ao órgão e assim os processos tramitarem com mais agilidade.

O empresário falou que postou o vídeo por volta das 17 horas de segunda-feira, 24, em suas redes sociais e marcou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.

Contudo, o vídeo rapidamente viralizou e chegou nas mãos de um Major do Exército que auxilia o presidente.

Para surpresa de Rodrigo, por volta das 08h desta terça-feira, 25, o Major entrou em contato com ele e disse que o presidente assistiu ao vídeo e ao meio dia iria fazer uma vídeo-chamada.

Entretanto, as 12 horas o presidente cumpriu a promessa e entrou em contato com Rodrigo e conversou com empresário e disse estar ciente de seu pedido e iria fazer o necessário para solucionar o problema.

