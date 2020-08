O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), trabalha na recuperação da RO-370, mais conhecida como Rodovia do Progresso ou/e Rodovia do Boi.

A Rodovia do progresso é uma das vias mais importantes do estado de Rondônia, é o principal corredor do transporte dos grãos, bovinos e diversas produções do estado. A RO-370 passa pelos municípios de Cabixi; Cerejeiras; Corumbiara; Chupinguaia; Parecis e Alto Alegre dos Parecis.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, acompanhado do coordenador de Operações e Fiscalização (COF) Adriano Fortunato, o coordenador da usina de asfalto, Sávio Ricardo, do residente da regional do DER em Rolim de Moura, Ezequiel Cassol e do Secretário Regional do Governo em Rolim de Moura, Adeilso da Silva, percorreram a Rodovia do Boi, na quinta-feira (20), saindo da cidade de Rolim de Moura, passando pelos municípios, Parecis, Corumbiara, Colorado e Cerejeiras, conferindo in loco as condições de trafegabilidade nos trechos já recuperados pelo DER e pontuando as melhorias a serem realizadas na RO-370.

SERRA DO BOSCO

A popular serra do Bosco ou morro dos “Ermitas” receberá uma atenção especial do DER atendendo a reivindicação da população.

Na RO-399 ou Estrada da Soja que interliga com a Rodovia do Boi, na popular serra do Bosco ou morro dos “Ermitas” onde veículos pesados, tem dificuldade de subirem a serra, por ser muito íngreme e possuir curvas fechadas, onde veículos precisam de auxilio de tratores e outros meios de reboque, principalmente no período chuvoso.

“A serra do Bosco receberá máquinas e homens do DER, vamos trabalhar para removermos algumas curvas e rebaixar o morro. Esse é um pedido dos motoristas que utilizam essa rodovia e uma determinação do governador, Coronel Marcos Rocha”, pontuou o diretor-geral do DER.

PAVIMENTAÇÃO

O DER iniciará uma obra de pavimentação asfáltica na RO-370. De acordo com o diretor-geral, a obra de quase 80 quilômetros de pavimentação está dividida em 05 lotes. “O primeiro e o segundo lote de 10 quilômetros de pavimentação asfáltica iniciam em Corumbiara passando 08 quilômetros do trevo da “Pedra”, próximo a Chupinguaia. Já o terceiro, quarto e quinto lotes são de aproximadamente 20 quilômetros cada. No primeiro lote já convocamos a segunda ganhadora do certame, para dar ordem de serviço e iniciar os trabalhos de pavimentação. Já os outros 04 lotes estão em fase de conclusão para relicitação”.

Pontes de madeiras serão substituídas por pontes de aço e concreto.

O diretor-geral destacou que o DER já está trabalhando no projeto para iniciar os trabalhos de substituição de pontes e pontilhões de madeira por pontes de aço e concreto. “O DER precisa aprimorar e buscar essas novas tecnologias. Essas pontes de aço e concreto ficam prontas em até 45 dias. Pontes com grande durabilidade, economia e segurança para a população de Rondônia”, finalizou.