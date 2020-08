Na sessão ordinária desta segunda-feira, 24, o vereador Jabá Moreira (PRP) usou, mais uma vez, a tribuna da Casa legislativa, para fazer um desabafo com relação ao suposto abandono de obras e rebater declarações do presidente do Serviço de Água e Esgotos (SAAE), Jadir Roberto Hentges.

E sobrou até para a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB), que foi chamada de mentirosa pelo parlamentar.

Jabá disse que Jadir usou a tribuna do Legislativo para mentir a respeito dos R$ 47 milhões destinados para Cacoal pelo Governo Federal. Ele reclamou pela falta de água em alguns bairros do município e chamou o titular do SAAE de “bagre ensaboado”.

“Presidente Jadir, vossa senhora toma banho com óleo de oliva? o senhor é liso igual bagre ensaboado, jeitinho calmo, educadinho, mas mentirozim. Vossa senhoria desmentiu a sua própria mentira quando disse que não tinha R$ 47 milhões garantidos para o SAAE e alguém perguntou se essa parcela que está vindo é dos R$ 47 milhões e vossa senhoria confirmou que é. Então se não tinha esse dinheiro como é que está recebendo a parcela desse? A diferença seu Jadir, bagre, óleo de oliva, é que nós deveríamos estar recebendo a oitava, nona, parcela dos R$ 47 milhões, e ainda vai ser a primeira. O que não tem é competência no SAAE, não tem responsabilidade em Cacoal, de manter pelo menos as torneiras descendo água. Dizer na Tribuna que reduziu a pressão (em outras palavras seria isso) para não estourar canos no centro. Mas o Embratel está sem água. Sempre estão usando a mentira que eu mudei a emenda daí. Esse bando de mentirosos, que acompanha essa prefeita mentirosa”, desabafou.

Ao continuar seu raciocínio, o parlamentar disse que as obras que são executadas em Cacoal são relativas á gestão do Padre Franco.

“Ficou dinheiro nos cofres do município para fazer investimento, mas essa administração fraca, mentirosa, não fez. Tudo que está sendo feito em Cacoal hoje é dinheiro que ficou do mandato passado, do Padre Franco. O próximo prefeito vai encontrar uma prefeitura desfalcada, um SAAE quebrado. População, acorda! Essa administração ficou 4 anos com todos os convênios aprovados, só para executa. Dinheiro ficou sobrando, mas precisa de pessoa que saiba usar”, encerrou.

>>> VEJA O DESABAFO DO VEREADOR NO VÍDEO ABAIXO:

