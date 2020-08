O deputado Alex Redano (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão de terça-feira 25, para defender a conclusão dos trabalhos da CPI da Energisa, da qual ele é presidente, suspensos com a pandemia do coronavírus.

“A CPI da Energisa precisa finalizar os trabalhos, produzir o relatório final. Já temos o sinal verde do presidente da Casa e estamos conversando com os demais membros para ajustar essa conclusão. Acima de tudo, é preciso que o trabalho tenha um efeito prático”, disse Redano.

De acordo com o deputado, “devido ao tamanho dos desmandos encontrados ao longo da nossa investigação, há uma série de medidas que vamos sugerir, inclusive a suspensão desse contrato”.

DÍVIDAS

Redano em seguida passou a falar sobre as dívidas das empresas com o governo. “Além da Energisa, temos diversas empresas que devem ao Estado. A minha sugestão é de que, para cada desconto concedido, as empresas deem desconto nos serviços para a população. Por exemplo, se a Energisa deve R$ 2 bilhões, para ter direito a algum desconto, poderia, em troca, conceder algum benefício para o consumidor de energia. Ou a construção de um benefício público, como um hospital ou escola, em contrapartida. Querem o desconto, que deem algo palpável para a população”, afirmou.

Alex Redano disse também que “estamos aqui plantando uma sementinha. São mais de 100 empresas com débitos com o Estado. Elas podem dar alguma contrapartida à sociedade. É uma ideia que pode ser construída com todos os deputados, com uma discussão com os demais poderes e instituições, para o próximo ano. As empresas precisam pagar, o Estado necessita do recurso e a iniciativa privada tem muito mais agilidade nas ações, para uma compensação para a sociedade”.

Os deputados Chiquinho da Emater (PSB), José Lebrão (MDB), Adelino Follador (DEM) e Edson Martins (MDB), manifestaram apoio para a propositura do deputado Alex Redano.

AEROPORTO

Alex Redano também abordou a necessidade de se realizar as obras de ampliação e adequação do aeroporto de Ariquemes.

“Que essa obra saia do papel, pela sua importância para a economia local. O senador Marcos Rogério (DEM) destinou uma emenda de R$ 10 milhões para essa obra e estamos acompanhando, junto com os deputados Geraldo da Rondônia e Adelino Follador (DEM)”, finalizou.