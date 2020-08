Após a publicação da matéria na manhã desta quarta-feira, 26, onde dois cachorros apareceram em frente a um mercado no Bairro Barão do Melgaço III, sendo que um deles estava com um ferimento grave, o proprietário apareceu. Leia (AQUI).

Em contato com o Extra de Rondônia, o dono contou que mora na Rua Pará, no setor 19, e na noite de terça-feira, 25, seu filho abriu o portão e por descuido os animais fugiram. O proprietário ainda saiu atrás e procurou por algumas horas, mas não encontrou os animais.

Após a veiculação da matéria, ele ficou sabendo que os cães tinham sidos resgatados por uma representante da Ong Amor de 4 Patas e levados para veterinária Agrivet.

Com isso, foi a veterinária e se apresentou como proprietário relatando o que havia acontecido e que os animais jamais sofreram maus tratos, pelo contrário são muito bem cuidados.

De acordo com o veterinário um dos cachorros foi atropelado e não ferido com objeto perfuro cortante, pois estava com fraturas debaixo da pata esquerda.

O animal que estava bem foi levado para casa, já o outro passou por cirurgia e se recupera na clínica, assim que estiver em condições será levado para casa.