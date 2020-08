Liderança que formam o grupo de oposição à atual gestão municipal de Chupinguaia visitaram a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 26, para lançar a pré-candidatura a prefeito do pecuarista e ex-presidente da Cãmara, Vanderlei Araújo (PTB) no pleito eleitoral de 15 de novembro.

A decisão do grupo ocorre após desistência do empresário Carlito Alves dos Santos (PRB), que obteve decisão desfavorável semana passada no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) e decidiu não recorrer a instâncias superiores (leia mais AQUI).

Vanderlei tem como pré-candidato a vice o ex-vereador Wilson Ramos, que também foi presidente do Legislativo chupinguaiense.

Ao site, Araújo explicou que o grupo é formado, por enquanto, por cinco partidos políticos, sendo o PRB, PTB, PDT, PP e MDB. Mas há diálogo e acredita que outras agremiações partidárias apoiem e engrossem o grupo.

Araújo foi vereador durante 4 legislaturas (16 anos) e acredita que sua experiência administrativa trará bons resultados caso seja aprovado nas convenções e, quem sabe, assuma a prefeitura.

Sobre rumores de algum impedimento para disputar o pleito, Araújo garante ser “ficha limpa” e que sua situação pode ser comprovada via Justiça Eleitoral.

Ao analisar a atual situação administrativa de Chupinguaia, Araújo disse que é primordial mais investimentos na distribuião de água aos munícipes.

O coordenador do grupo, Weslei Araújo, informou que a convenção dos partidos está prevista para acontecer entre os dias 05 a 10 de setembro.

Ente as lideranças presentes, estavam o ex-prefeito Vanderlei Palhari e o vereador Valmir Passito.