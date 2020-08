A Sicoob Credisul está comemorando três anos de atuação em Sapezal (MT). A agência foi inaugurada na cidade no dia 26 de agosto de 2017, desde então seu crescimento foi rápido. Hoje já conta com 673 cooperados. Neste ano, a cooperativa distribuiu R$ 2,24 milhões de sobras referentes aos resultados de 2019.

A gerente da unidade, Juliana Favini, atribui os bons resultados ao trabalho da equipe e aos próprios cooperados. “Nosso crescimento é resultado de um trabalho feito com muito empenho e carinho por toda a equipe. E também de nossos cooperados, que abraçaram a Sicoob Credisul e o cooperativismo nesses três anos”, disse.

A rápida evolução da agência durante os anos também se dá pela riqueza da cidade. Segundo os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016, últimos divulgados pela instituição, Sapezal está entre os 50 municípios com maior desenvolvimento econômico do país, com um Produto Interno Bruto por habitante (PIB) de R$ 2,6 bilhões, mais da metade com origem na agropecuária. O município também é o maior produtor de algodão em caroço do país.

Além de Sapezal, a Sicoob Credisul possui pontos de atendimento em mais 10 cidades do Mato Grosso. A cooperativa também está presente em Rondônia, Acre e Amazonas. Hoje, é considerada a maior cooperativa de crédito da região Norte e a 6ª maior do Sicoob, maior sistema financeiro cooperativista do Brasil.