Em mensagem enviada à redação do Extra de Rondônia, o prefeito José Ribamar (PSB) informou a intenção de disputar a reeleição ao cargo no pleito eleitoral de 15 de novembro, o que deverá ser confirmado nas convenções.

A decisão foi anunciada nesta semana após receber o apoio de dirigentes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Para os representantes do PSDB local, a pré-candidatura a reeleição de José Ribamar é fundamental para a consolidação das políticas públicas que vem sendo desenvolvidas ao logos desse mandato, e que estas serão imprescindíveis para o desenvolvimento socioeconômico do município e a promoção da qualidade de vida de seus munícipes.

Ao site, o professor Ribamar, como é conhecido, disse que o apoio do PSDB é importante, haja vista que as lideranças estaduais da legenda têm demonstrado comprometimento com Colorado do Oeste, destinando recursos que possibilitaram desenvolver políticas públicas efetivamente de qualidade.