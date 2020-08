A primeira vez a gente nunca esquece, mesmo que ela não tenha sido das melhores.

Foi o que aconteceu quando Luiz Adriano marcou o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, exatamente há um ano contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O Verdão acabou eliminado, porém o atacante começou a trajetória de gols pelo clube. Em 2020, ele assumiu a artilharia do time na temporada ao marcar de pênalti contra o Santos, no domingo (23). São nove tentos, um a mais do que Willian, vice-artilheiro palmeirense.

É sempre importante relembrar esses feitos em nossa carreira. Fico muito feliz em ajudar o Palmeiras com gols. Espero poder auxiliar ainda mais o time balançando as redes nessa temporada – afirmou Luiz Adriano.

A caminhada do camisa 10 tem outros feitos pessoais. Com média de 0,69 gol por jogo, ele é dono melhor desempenho de um jogador do Palmeiras no Allianz Parque. São nove gols em 13 partidas, um deles na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando o Verdão ganhou nos pênaltis.