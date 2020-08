Em todo o Brasil, 27 de agosto, é a data em que se celebra o profissional da área da saúde responsável por estudar e orientar o comportamento humano, o psicólogo. Profissional este que tem a importante missão de lidar com os sentimentos, traumas e crises de cada paciente, oportunizando uma melhor qualidade de vida.

Em comemoração ao dia deste profissional, o curso de psicologia da Unesc promoverá uma palestra, com foco no momento atual, onde a professora da Unesc, psicóloga Michele Nascimento Romão, promete uma abordagem ampla e dinâmica sobre a saúde mental e as intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus, com ênfase na formação e na atuação do psicólogo.

“A intenção direta dessa palestra é a possibilidade de proporcionar um debate sobre os avanços da Psicologia enquanto ciência e profissão e sobre qual o papel ativo dos acadêmicos e profissionais na transformação e cuidado em relação à saúde mental da sociedade”, destacou a docente da Unesc.

A palestra é aberta a toda a comunidade e está marcada para o dia 27 de agosto, a partir das 19h, com transmissão pelo Google Meet. O link para participação será disponibilizado nas redes sociais do curso de psicologia da Unesc, momentos antes do início da palestra.

Docente da Unesc, Michele Nascimento Romão é psicóloga clínica, a especialista tem vasta experiência na área da psicologia da saúde, hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva, psicologia médica, organizacional e do trabalho. Atualmente é psicóloga clínica e hospitalar no Hospital dos Acidentados e Maternidade São Lucas de Cacoal e multiplicadora de projetos sociais.

“Em meio ao cenário atual que estamos vivenciando é de suma importância trazer um conteúdo como esse para os acadêmicos e para a comunidade, já que é uma forma de reconhecer a importância da nossa profissão e a responsabilidade de atuação do profissional de psicologia frente a esse cenário”, finalizou Michele Romão.