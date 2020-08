Após a veiculação da matéria no Extra de Rondônia Douglas Fernando Pacheco de Lima, conseguiu vaga e foi transferido para Porto Velho, onde passou por cirurgia e se recupera. Leia (AQUI).

Douglas havia sofrido um acidente e quebrou a vértebra do pescoço. Foi internado no Hospital Regional de Vilhena (HRV), mas no HR não fazia o procedimento que ele precisava e não estava conseguindo vaga na Capital.

Com isso, amigos e familiares promoveram uma vaquinha virtual para ajudar. Contudo, após a veiculação da matéria, no último dia 24 – Douglas foi transferido para Porto Velho e no dia 25 passou pelo processo cirúrgico e já está no quarto. Porém, o caminho para recuperação total será longo.

Amigos e familiares agradecem a todos que se empenharam na transferência para que Douglas pudesse passar pela cirurgia.