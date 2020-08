Um assassinato ocorrido há 8 anos, teve seu desfecho esclarecido nesta sexta-feira, 28, pelo delegado Núbio Lopes de Oliveira, titular da delegacia de homicídios de Vilhena.

De acordo com Núbio, o crime ocorreu na madrugada do dia 10 de novembro de 2012, numa chácara nos arredores de Vilhena.

Na ocasião, a vítima Anderson Rodrigo Chaves Zarate, conhecido por “Ceará” foi morta a tiros.

No decorrer das investigações o autor identificado pelas iniciais C.S.S., conhecido por “Claudião”, hoje preso no Centro de Ressocialização Cone Sul, por outro crime de homicídio, falou em depoimento que o assassinato se deu por circunstancias de acerto de contas, já que ele e a vítima tinha uma treta.

No relatório do depoimento, Claudião conta que naquela época estava se formando gangues em Vilhena, e aqui deram o nome de “galera” e ele fazia parte da galera “Caixa Baixa” do Bairro Cristo Rei, onde marcavam encontros e participavam de festas em casas noturnas e balneários. Porém, a maioria das vezes a galera não levava desaforo para casa e os encontros com as galeras rivais acabavam em brigas.

Contudo, Claudião relatou ao delegado que ao chegar numa dessas chácaras, encontrou Ceará e sua turma, ou seja, Ceará estava com sua galera, e devido já ter recebido ameaça por parte dele, se aproximou e falou, “hoje vamos resolver aquela treta”, sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes, acertando Ceará que morreu no local.

Núbio explica que a solução desse caso demorou por conta de as testemunhas terem optado por não se envolverem e isso dificultou muito a investigação, frisou.

Entretanto, o próprio acusado com o passar do tempo e cumprindo pena por outro crime, resolveu confessar alegando que está em processo de ressocialização e, em nome de Deus não queria ficar com a consciência pesada, e sim pagar pelos crimes cometidos e ser uma nova criatura.

Com isso, o delegado encerrou o inquérito e remeteu para o Ministério Público (MP) oferecer a denúncia, já que o acusado está cumprindo pena.