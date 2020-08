Vilhena registrou um novo óbito de vilhenense com covid-19.

Além disso, foram identificados 80 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19, sendo 43 por RT-PCR, 28 por teste rápido e seis por vínculo epidemiológico.

Foram identificados ainda 26 resultados negativos, 42 novos casos suspeitos e 45 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 20h de hoje: 2.777 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 38 óbitos de vilhenenses, nove óbitos de moradores de fora e 172 casos suspeitos. Há atualmente no município 289 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 2.450 já recuperados e 12 transferidos.

O óbito registrado hoje é de paciente do sexo masculino de 49 anos, morador do Jardim das Oliveiras. Internado na Enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19 no dia 25 de agosto, o paciente evoluiu para sintomas graves e teve de ser internado na UTI, sem necessidade de respirado, no dia seguinte. No entanto, nesta sexta-feira o paciente teve piora no quadro clínico e não resistiu.

Este é o quinto paciente com faixa etária entre 40 e 49 anos que não venceu a covid-19 em Vilhena. Este grupo representa 13% dos óbitos em geral, enquanto a média de idade dos óbitos é de 65 anos. No momento a taxa de letalidade de Vilhena é de 1,33% e responsável pelo óbito de 29 pacientes do sexo masculino e nove do sexo feminino, de Vilhena.

Há 12 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo seis na UTI, dos quais cinco com necessidade de respirador, três do sexo masculino com 47, 53 e 67 anos e dois do sexo feminino com 65 e 81 anos, bem como um paciente sem na UTI sem necessidade de respirador do sexo feminino com 65 anos. Outros seis pacientes estão internados na Enfermaria da Central, sendo dois do sexo masculino com 52 e 83 anos e quatro do sexo feminino com 44, 46, 54 e 56 anos.

Dos internados, todos têm resultado positivo para covid-19. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 33,3% (sendo 60% na UTI e 23% na Enfermaria).

1.114 MORTES EM RO

O Estado registrou até hoje 54,2 mil casos confirmados e 1.114 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 3,812 milhões, com 119,5 mil mortes. No mundo são 24,9 milhões de casos confirmados e 840 mil mortes.