O adolescente de 17 anos, apontado como autor do assassinato do policial penal André Borges Mendes, de 36 anos, ocorrido no último dia 9, leia (AQUI), apreendido na última na última quarta-feira, 26, leia (AQUI), em Vilhena, após um minucioso trabalho de investigação do Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar, fugiu do Hospital Regional na manhã desta sexta-feira, 28.

Logo após a prisão do menor infrator, foi observado pelos policiais que o adolescente apresentava sinais da covid-19, com isso, foi levado para fazer o teste, no qual deu positivo para coronavírus.

Diante disto, ficou internado na Central de Atendimento, sendo vigiado por agentes socioeducativo.

Porém, nesta manhã o infrator que confessou ter matado o policial penal alegando que ele era “opressor”, acabou fugindo da unidade através do forro.

Quando os educadores deram por falta do menor ele já tinha ganhado a rua. Contudo, de imediato a Polícia Militar foi chamada e rapidamente uma guarnição conseguiu localizá-lo algumas quadras do hospital, sendo levado para a delegacia, onde está sendo feito boletim de ocorrência da fuga.