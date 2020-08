R.D.A., 72 anos, teve seu sitio invadido e vários pertences furtados na manhã de quinta-feira 27, na Linha 75, Kapa 96 em Chupinguaia.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), ninguém reside no local e a vítima vai todos os dias no sitio para alimentar os animais. Porém ao chegar, se deparou com a porta arrombada e deu por falta de uma sela completa de montaria, além de 40 galinhas. Diante dos fatos, um registro foi realizado e o caso segue sob investigação.