Em São Paulo, após as altas nos preços do boi gordo durante esta semana, as cotações se mantiveram firmes no fechamento da última quinta-feira 27, com suporte da escassez de boiadas e com os frigoríficos se preparando para o aumento sazonal do consumo de carne bovina com a chegada da primeira quinzena de setembro.

Segundo levantamento da Scot Consultoria, a cotação do boi gordo ficou em R$231,00/arroba, bruto e à vista, R$230,50/arroba, descontado Senar, e em R$227,50/arroba, livre de impostos (Funrural e Senar). Para o gado jovem, que tem a carne exportada para a China, os negócios ocorreram em até R$235,00/arroba para o macho, e em R$221,00/arroba para as novilhas, preços brutos e à vista.