O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), já definiu nova data para a 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional para o próximo ano. A exposição, configurada no cenário como a maior feira do agronegócio da região Norte será realizada entre os dias 25 e 29 de maio de 2021, no Centro Tecnológico Vandeci Rack em Ji-Paraná.

A 9º edição que estava prevista para acontecer de 26 a 30 de maio de 2020, foi cancelada devido ao delicado momento que o país e o mundo enfrenta em decorrência da pandemia do coronavírus. Todas as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias para evitar aglomerações foram respeitadas, visando proteger a vida dos rondonienses e também a dos visitantes que se fariam presentes do evento.

Com o cancelamento da feira, os recursos destinados ao evento no valor acima de R$ 2,2 milhões foram remanejados à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com intuito de auxiliar as ações pertinentes ao combate do coronavírus (Covid-19).

De acordo com a coordenadora da Rondônia Rural Show Internacional, Regiane Lucas, todos os expositores que confirmaram presença na edição deste ano, cancelada devido a pandemia, ficarão nos mesmos lotes designados e serão renovados os termos de Responsabilidade e Compromisso.

A feira contará com mais de 500 expositores privados, mais de 100 agroindústrias e artesanatos, além de mais de 30 agentes financeiros entre bancos e cooperativas de créditos e órgãos governamentais voltados ao desenvolvimento do agronegócio. As inscrições para novos expositores interessados em participar da 9ª edição já estão abertas e podem ser feitas via e-mail, pelo endereço: rondoniaruralshow2021@gmail.com, contendo informações básicas como o setor de atuação, tamanho do lote, nome da empresa e contatos.

“As mobilizações para a edição de 2021 estão a todo vapor e estamos com grandes expectativas. No local da feira serão realizadas melhorias no acesso ao Centro Tecnológico, na expansão para a melhoramento da rede de instalações elétricas, sombreamento das vias, além de instalação de internet”, ressaltou Regiane.

Segundo o secretário da Seagri, Evandro Padovani, a Rondônia Rural Show Internacional está entre as 10 maiores feiras do Brasil. “A feira é a maior da região norte, foram anos de dedicação e investimentos para fazer da feira uma grande oportunidade de potencializar o agronegócio da região e transformar em uma das principais atividades econômicas do Estado. Hoje a feira é internacional e recebe visitantes de vários países, mais de 120 mil pessoas participam do evento todo ano”, explicou Padovani.