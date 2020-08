O grave acidente foi registrado na tarde deste sábado, 29, no bairro Cruzeiro, em Colorado do Oeste. Conforme apurado, um jovem que é funcionário da JBS Couros seguia em sua motocicleta modelo Lander pela rua Tupinambás sentido Rádio, quando não percebeu a aproximação de uma motocicleta modelo Biz que seguia pela avenida Rio Madeira sentido Escola 16 de Junho.

Com a colisão, ambos os condutores foram arremessados ao chão, voando por metros. O condutor da motocicleta Lander ficou gravemente ferido, ficando inconsciente e sendo encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Colorado do Oeste com suspeita de traumatismo craniano.

O condutor da motocicleta Biz sofreu várias escoriações, apresentando suspeita de fratura em uma das pernas.

A reportagem apurou que o condutor da motocicleta Lander seria transferido para o Hospital de Cacoal e seu estado é grave. O local onde ocorreu o acidente foi isolado pela Polícia Militar e aguarda a presença da Polícia Técnica para realização dos trabalhos periciais.

Vários acidentes já foram registrados no local, e moradores da região pedem que um redutor de velocidade seja instalado (quebra-molas). A esquina fica próxima Escola 16 de Junho, que em período de aulas o movimento é intenso de alunos, aumento ainda mais o perigo de acidentes.