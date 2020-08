Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a suposta vítima registou boletim de ocorrência de apropriação indébita.

Porém, algum tempo depois, a vítima entrou em contato com a PM relatando que viu uma pessoa andando com sua moto na rua. Com isso, a seguiu até uma casa, onde a pessoa estacionou e entrou.

Contudo, a PM foi até a residência, e em contato com o proprietário do imóvel, relatou aos policiais que a moto era de seu primo.

Todavia, em contato com o rapaz que estava com o veículo, contou aos militares que fez um acordo com o proprietário da moto para compra-la, haja vista, que o veículo em questão tinha sido penhorado numa “boca de fumo”, pois o dono da moto estava devendo ao “boqueiro” e queria comprar mais drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia para esclarecer o caso.