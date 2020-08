Segundo informações obtidas pela reportem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de assassinato numa casa na Rua 116-03, em Vilhena e ao chegar no local, uma das vítimas contou que estava com sua esposa dentro do imóvel, quando um homem o chamou pelo seu nome, ao sair foi surpreendido pelo agressor com três golpes de faca.

Contudo, a esposa ao ver o marido sendo ferido saiu em sua defesa e foi tingida por 11 facadas.

Após cometer o crime o agressor fugiu tomando rumo ignorado. A mulher foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional, o marido ficou no local e não quis ir para o hospital e foi levado para a Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.

“Devido a Lei de Abuso de Autoridade, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (REDE) do Amapá, imagens e nomes não podem mais serem divulgadas”.