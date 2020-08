A Associação Comercial de Vilhena (Aciv) fez a entrega dos prêmios aos ganhadores da promoção “Todos Por Vilhena”, criada em parceria com a Sicoob Credisul. A promoção teve como objetivo alavancar as vendas no comércio de Vilhena e ajudar neste momento de crise causada pela pandemia. A promoção foi realizada no período de 1º de junho à 21 de julho, quando ocorreu o sorteio dos ganhadores.

Todos os comerciantes associados à Aciv e os cliente que compraram nesses estabelecimentos durante o período da promoção concorreram à premiação. No total, 15 estabelecimentos receberam como prêmio o valor de R$1,5 mil e 20 clientes o valor de R$ 500,00 para consumir no estabelecimento em que foi sorteado.

Andreia França recebeu o prêmio pela loja Ella Moda Mulher. “Gostei muito da iniciativa da Aciv e da Sicoob Credisul, pois ações como esta ajudam muito o comércio. Achei muito legal mesmo”, comentou.

Mara Modas foi outra loja ganhadora da promoção. A premiação foi entregue para a proprietária Mara Cardoso. “Nunca tinha ganhado nenhum sorteio na vida, agora ganhei. É um presente de Natal antecipado, que veio em boa hora”, comemorou a comerciante.

Já o prêmio da Real Ciclo foi recebido por Lorival Morais, proprietário da loja especializada na venda e manutenção de bicicletas. “Eu não acreditei quando ligaram dando a notícias que tínhamos ganhado, até falei para minha esposa que poderia ser um trote. Mas realmente é verdade, fiquei muito feliz”, disse.

Confira todos os estabelecimentos ganhadores: Mary Modas; Moto Sport, Biofarma; Ella Moda Mulher; Acerola Motos; Loja Reis; Eletrônica PNP; Fukuro Bike; Mara Modas; Bebê Fraldas; Real Ciclo; Auto Posto Planalto; Mecânica do Valdo; Vitrine das Divas; e Comercial Mariano.

Confira os clientes ganhadores: Sidney Silva (Auto Posto Catarinense); Ione Gonçalves Silva (Gazin); Thaillor Souza (Rhema Autoparts); Alejamdro Jiqueira (Supermercado Dourado); Ayrton Senna (R&S Cimento) Cícero Araújo (ML Motos); Bianca Teixeira (Megapel); Maria Soares (Aquiagora Confecções); Daniela Akkari (Americana Modas); Eclesiane Rocha (Friron); Maria Domingas (Hollywood Magazine); Silvana Chaves (Armarinhos São José); Maria de Souza (Supermais Supermercados); Roseliane Marçal (M2 Vidraçaria); Rozana Oliveira (Rei dos Colchões); Nilda Ferreira (Risadinha); Olinda Benedito (Rondobras); Maria Aparecida (Tamila Calçados); e Ronei Oliveira (Diságua).