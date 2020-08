O deputado Alex Silva (Republicanos) realizou no último dia 21, a entrega de mais duas ambulâncias para o Corpo de Bombeiros de Rondônia. As viaturas serão utilizadas como unidades de resgate no interior do Estado, uma delas atenderá o município de Ariquemes e a outra a população de Ji-Paraná.

A entrega oficial das ambulâncias foi aconteceu no 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Porto Velho e as chaves foram passadas oficialmente ao comandante da corporação.

“Tivemos o prazer de entregar por meio de emenda parlamentar de nossa autoria, mais duas unidades de resgate para a corporação do Corpo de Bombeiros. Nosso objetivo é que essas ambulâncias possam reforçar o atendimento à população nos municípios de Ariquemes e Ji-Paraná”, contou o parlamentar.