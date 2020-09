Em entrevista à reportagem do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 1, o deputado estadual Adailton Ferreira Antunes “Fúria” confirmou sua pré-candidatura a prefeito em Cacoal.

Ao site, ele afirmou que aceitou o desafio da disputar o pleito por não concordar com o atual formato de governar o município.

Filiado ao PSD, “Fúria” – que ficou em 2º lugar nas eleições de 2016 obtendo 12.870 votos -disse que nos últimos dias foi muito criticado pela oposição em função da contratação de um assessor jurídico em seu gabinete. “Mas, todos os deputados têm um assessor jurídico?” questiona.

Ao analisar a saúde pública, o deputado disse que, praticamente, a atual gestão “abandonou” o setor. “A nossa população não precisa estar disputando uma vaga no hospital municipal com outros moradores do Estado, há que o Euro é do Estado. A UBS hoje só atende caso de covid-19 que é uma minoria”, disse.

“Fúria” informou que a convenção do seu partido político está marcada para 15 de setembro e que até lá vai manter diálogo com outras lideranças partidárias, sendo um deles, o Democratas, que tem como pré-candidato a prefeito o dentista Marco Aurélio Vasques, que ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral de 2016.