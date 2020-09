Em visita a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira 01, o presidente municipal do Avante de Vilhena Guilherme Naré, de 57 anos, anunciou sua pré-candidatura ao cargo de vereador.

Naré é professor municipal concursado desde 1991, já atuou como diretor adjunto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) por sete anos, foi adjunto da Secretaria Municipal de Terras (Semter) por um ano e hoje é responsável pela frota de veículos da prefeitura.

Está é a quarta vez que participará das eleições municipais. O motivo de tentar mais uma vez o pleito eleitoral é o sonho de fazer algo por sua terra natal e acreditar que a forma para isso seja através de um mandato. “A cidade é próspera, está crescendo e nós queremos crescer juntos. Nasci aqui e tenho toda a minha família aqui, por isso quero o melhor”, afirmou ele.

Sobre suas defesas para o eleitorado, o pré-candidato destaca a parceria com a comunidade e as fiscalizações de recursos. Naré afirma ainda que ao seu ver Vilhena ainda tem uma maior carência na área da saúde, por receber pacientes de toda região, por isso almeja a criação de um hospital municipal.

Em relação a oficialização das candidaturas do Avante, o presidente conta que a convenção está marcada para acontecer no dia 16 de setembro, as 17h no salão da Asmuv.