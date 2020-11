Em live de 43 minutos, a influenciadora digital, Lara Mello, revelou o drama e dificuldade de se realizar mamografia no município de Vilhena.

A gravação aconteceu na quinta-feira passada, e, desde então, já teve 112 comentários e 202 compartilhamentos na rede social Facebook.

Ela foi até uma empresa local que tem convênio com o Governo do Estado, mas foi informada que, por enquanto, a realização dos exames foi suspensa por falta de repasse financeiro. Isso há três meses.

“Absurdo. Empresas terceirizadas não estão realizando mamografia devido a problemas com o governo (Verba do governo para a realização do governo)

Direito do cidadão, vamos lutar, vamos acabar com isso”, publicou a vilhenenses em sua página pessoal do Facebook.

Por ironia, a problemática acontece bem no “Outubro Rosa”, mês em que as autoridades devem fortalecer a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo do útero.

