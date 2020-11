Na tarde deste sábado, 31, um homem identificado por Clebertt Gonçalves Gomes, de 33 anos, foi assassinado a golpes de faca e facão na Rua 8522, no bairro Assossete, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a vítima é dependente químico e tem passagens pela polícia.

Clebertt foi perseguido por algumas ruas do bairro por um homem armado com um facão e uma faca, no qual desferiu diversos golpe na vítima com as duas armas brancas.

Após cometer o crime, o autor teria empreendido fuga num carro VW Gol de cor branca.

A Polícia Militar (PM), isolou a área até a chegada da Polícia Técnico Científica (Politec).