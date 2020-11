Acidente envolvendo um carro Etios e uma moto Biz, aconteceu na manhã deste sábado, 31, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Rua Palmas, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Conforme informações obtidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto seguia pela Nasser sentido BR-364, quando no cruzamento com a Palmas, o motorista do veículo não teria respeitado a preferencial e avançado, com isso, provocado a colisão.

No choque, a condutora da motoneta caiu e sofreu ferimentos, sendo levada ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân) isolou o local para a Polícia Técnico Cientifica (Polietc), após registrou a ocorrência na Unisp.