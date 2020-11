O fato foi registrado na madrugada deste domingo, 1, no cruzamento da Avenida Celso Mazutti, com a Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição na Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina pela Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento com a Celso Mazutti, os militares avistaram o motorista de um ônibus, que estava no meio da rodovia sair do veículo gritando, “pega ele ali, ele tá com uma arma na mão”, apontando para o suspeito.

De imediato os PMs deram ordens para que o suspeito parasse, mas não obedeceu, neste momento os policiais observaram que o suspeito colocou algo cintura. Novamente foi ordenado que parasse, mas o suspeito sacou uma arma e apontou em direção aos militares, no qual para se protegerem dispararam e alvejaram o bandido que portava um revólver da marca Taurus calibre 38, com seis cartuchos no tambor, sendo cinco intactos e um com a espoleta picotada, além disso, um canivete niquelado.

Os militares chamaram o corpo de Bombeiros que levaram o suspeito ao pronto-socorro do Hospital Regional, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do coletivo contou aos policiais que momentos antes, uma jovem caiu no meio da rodovia, sendo que ele parou o ônibus e chamou o Corpo de Bombeiros que levou a moça ao Hospital Regional. Leia (AQUI).

Entretanto, durante a espera pelo socorro, o motorista viu quando um homem estacionou uma moto de cor laranja em frente uma concessionária de trator na Avenida Celso Mazutti e ficou observando a movimentação e após a jovem ter sido levada, ele se aproximou de arma em punho e anunciou ao assalto.

O suspeito foi identificado como sendo Domingos de Souza Francisco, de 37 anos. O corpo está no necrotério da funerária Canaã a espera de reconhecimento.