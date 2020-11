Na noite deste sábado, 31, uma jovem ainda não identificada, sofreu um mal súbito, caiu no meio da BR-364, na área urbana de Vilhena e quase foi atropelada por um ônibus.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a jovem estava numa bicicleta de cor branca, quando teria passado mal e caído no meio da pista.

Contudo, a bicicleta que a jovem estava ficou na margem da via, aproximadamente 5 metros do centro da pista onde ela caiu.

O motorista do ônibus agiu com extrema rapidez e evitou que uma tragédia acontecesse.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e a jovem foi levada ao Hospital Regional.