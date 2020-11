No sábado, 31, o Vilhenense e Rio Branco ficaram no empate em 0 a 0 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vilhenense chegou aos sete pontos e ocupa a sétima posição do grupo A1. Já o Rio Branco subiu provisoriamente para a vice-liderança do grupo com 17 pontos. Na próxima rodada, o Vilhenense vai a Rio Branco enfrentar o Atlético Acreano no domingo.

Um dia antes, o Rio Branco encara o Galvez no sábado. Os jogos ocorrerão na Arena Acreana, em Rio Branco.

O jogo

O Rio Branco começou melhor a partida e criou as melhores oportunidades nos minutos iniciais. Aos dez minutos, Lyniker finalizou da meia lua e por pouco não surpreendeu o goleiro Gil. Aos 25′, Cassiano cruzou na área para Angelo, que bateu por cima do gol.

Após a metade da partida, o Vilhenense começou a se organizar em campo. Aos 33′, Cartilagem recebeu cruzamento e cabeceou para fora. Aos 40′, Patrick arriscou da intermediária, mas o goleiro Bruno espalmou.

Na volta do intervalo, o Vilhenense voltou melhor. Logo a um minuto, Giovanni Carignano toca para Edilsinho, que encontrou Cartilagem livre, que driblou seu marcador e finalizou na rede pelo lado de fora.

Às equipes alternaram bons momentos na partida, porém sem muito perigo a meta dos goleiros. Mas, aos 47′, Lyniker teve a melhor oportunidade do jogo. Ele recebeu livre e finalizou, mas o goleiro Gil salvou o Leão do Cone Sul.