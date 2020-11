O ex-servidor comissionado conhecido como Tião da Saúde, gravou um vídeo em que faz sérias críticas ao prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV).

Ele informou que pegou hanseníase quando trabalhava no setor de isolamento à covid-19, anexo ao Hospital Regional de Vilhena e – apesar de apresentar documentos que comprovam a doença – foi exonerado da prefeitura.

Ele cobra o prefeito a quem considerava um amigo, até que teve a doença e foi dispensado. Agora, cobra a rescisão para poder se alimentar e seguir as recomendações médicas para combater a doença.

“Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Eduardo Tsuru: o que é pra o senhor valorizar o funcionário público? Ajudei o senhor na campanha que foi eleito, ficamos tanto tempo com a nossa amizade e hoje, infelizmente, depois que adoeci, o senhor me dispensa e não paga minha rescisão. Veja só a situação da doença, em que estou hoje: adquiri a tal de hanseníase e não consigo fazer tratamento porque não consigo nem receber minha rescisão para minhas despesas. Peguei essa doença trabalhando na parte da covid-19, que fui tirado do pronto-socorro para reformar a área de isolamento. Aí os diretores do hospital me colocaram à disposição. E o senhor nem deu atenção para isso. É desse jeito que o senhor trata funcionário público. É desse jeito que o senhor quer voltar a administrar meu município?”, questiona.

De forma contínua, Tião lembrou o caso do ex-secretário municipal de planejamento Ricardo Zancan, que foi exonerado da prefeitura, retornou a seu Estado natal (SP) e recebeu sua rescisão de R$ 18 mil em “tempo recorde”. Essa situação resultou no pedido da relação pormenorizada de servidores exonerados da prefeitura feita pelo vereador Carlos Suchi (leia mais AQUI).

Em setembro deste ano, a vereadora Valdete Savaris também questionou o pagamento “recorde” da rescisão de R$ 18 mil da atual candidata a vice-prefeita de Vilhena, Patrícia da Glória, que era secretária municipal de Assistência Social (leia mais AQUI).

>>> ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO: