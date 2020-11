Em São Paulo, depois de uma quinta-feira de compras, as indústrias frigoríficas abriram a última sexta-feira 30, com ofertas estáveis e algumas ficaram fora das compras. Com um dia a menos nesta semana, as escalas de abate estão praticamente completas ao longo dos quatro dias úteis.

Segundo levantamento da Scot Consultoria, nas praças paulistas o boi gordo ficou estável, cotado em R$274,00/@, preço bruto e à vista, R$273,50/@ com desconto do Senar e R$270,00/@ com desconto do Senar e Funrural. Para os animais jovens cujo destino é o mercado chinês, as ofertas de compra chegam em R$276,00/@ bruto e à vista.

O cenário de oferta restrita de boiadas, a virada de mês, bons volumes exportados, o aumento momentâneo do poder de compra e a semana mais curta por conta do feriado indicam mercado firme em curto prazo.