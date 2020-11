O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) no conjunto Maria Moura, em Vilhena.

Conforme informações policiais, uma guarnição foi enviada no conjunto residencial Maria Moura, pois estava havendo uma briga generalizada entre vizinhos.

Ao chegar no local, os militares em contato com E.W.C.S., de 15 anos, contou que estava na casa de amigos ouvindo música, quando D.O.C., de 19 anos, começou a ofender as pessoas que estavam no local com palavras de baixo calão, sendo que não retribuiu as agressões verbais.

Contudo, quando estava indo para casa com sua mãe, D.O.C., que está gravida, foi atrás da adolescente e começou a desferir socos desencadeando uma briga generalizada, já que outras pessoas que estavam próximas tentaram separar e acabaram no meio da confusão.

D.O.C., foi levada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros devido estar gravida e muito agressiva.

Os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentados ao comissariado de plantão para providências cabíveis ao caso.