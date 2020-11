A partir desta terça-feira 03, está aberto o período de matrículas para ingresso no Colégio Unesc. A instituição completou o seu primeiro ano de atuação, destacando-se no ensino fundamental II e médio. Pais e responsáveis já podem garantir a vaga para 2021. Além disso, é possível solicitar o cadastro junto ao Colégio Unesc para o ensino fundamental I.

No Colégio Unesc, os alunos tem a oportunidade de usufruir de toda a estrutura do ensino superior como, por exemplo, os laboratórios de anatomia, engenharia, física, biomedicina, nutrição e hidráulica e vários outros, o que contribui sobremaneira à formação escolar. Já a estrutura própria da escola, como salas de aulas, banheiro, diretoria e supervisão ocupam um bloco independente da faculdade Unesc, de uso exclusivo dos alunos do Colégio Unesc.

“Além de toda a estrutura física, o Colégio Unesc adota o sistema de ensino Objetivo, por ser um modelo educacional permanentemente aberto ao novo, ao dinâmico, ao interativo e atento a uma realidade que se transforma a cada momento”, destaca a diretora do Colégio Unesc, Marla Mendes.

Os pais ou responsáveis que queiram conhecer melhor toda a estrutura física do Colégio Unesc, bem como o corpo docente, plataformas digitais e material pedagógico da instituição podem agendar uma visita ou sanar qualquer dúvida pelo telefone (69)98455-0119.

A equipe também está à disposição para apresentar as condições especiais de matrícula para o próximo ano. O Colégio Unesc também está na internet através do Portal do Colégio: https://www.unescnet.br/ colegio

DIFERENCIAIS

-> Google for Education

A mesma parceria que a Unesc tem para os discentes do ensino superior, os alunos do colégio também terão. Acesso a sala Google, uso dos chromebooks, e-mail Unesc entre outras ferramentas.

-> Professores de qualidade

Aulas com professores dinâmicos e comprometidos com as novas metodologias de ensino, antenados para o uso das tecnologias em sala de aula, dispostos a criar possibilidades para a construção e produção de conhecimento.

-> Laboratórios específicos

Para uma ampla integração entre teoria e prática o Colégio Unesc, tem a disposição laboratórios específicos, que proporcionarão aos discentes aulas dinâmicas muito mais produtivas.

-> Material pedagógico

Sistema Objetivo que utiliza as metodologias ativas visando aprendizagem além da sala de aula, proporcionado a formação do indivíduo para um mundo globalizado.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

-> TarefaNet

É uma plataforma de auxílio ao aluno. Onde eles terão acesso a exercícios complementares referentes às disciplinas ministradas em sala de aula.

-> Livro Eletrônico

Todo o material didático Objetivo em formato digital. Uma plataforma com busca de termos para alunos e professores, que permite atualização de conteúdos e o acesso de qualquer lugar, via web, para ser usada dentro e fora da sala de aula.

-> Aula Fácil

O professor elabora a aula tendo como ferramenta de auxílio, aula compartilhada podendo fazer os devidos apontamentos, inserindo o aluno nesse processo.

-> Agenda Digital

Aplicativo escolar que funciona como um elo entre a escola, alunos e responsáveis, aproximando os responsáveis do funcionamento da escola e dando eles a possibilidade de acessar informações escolares do aluno a qualquer hora ou em qualquer lugar, seja pelo celular, tablet ou computador.