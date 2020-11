O governo do Estado vem trabalhando para atender as demandas e direitos dos consumidores rondonienses. Em Vilhena, o Programa de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) realizou durante a pandemia um total de 1.436 atendimentos, segundo informa a gerente do órgão, Kátia Louzada.

Para se ter uma exata dimensão desses números, o Estado realizou 9.718 atendimentos em suas seis regionais – somando os Procons municipais – durante o mesmo período.

De acordo a chefe do Procon, outras demandas também foram atendidas durante este tempo, a exemplo da continuidade das fiscalizações nos medicamentos indicados para o tratamento da Covid-19, itens de cesta básica e carne, gás de cozinha, postos de combustíveis, materiais de construção, além das medidas de segurança, como uso de máscaras, álcool 70%, em que as empresas são obrigadas a terem no interior dos seus comércios.

Funcionando em novo endereço, situado na avenida Tancredo Neves, 5242, bairro Jardim Eldorado em Vilhena, o Procon retomou seus atendimentos presenciais a partir de agosto, atendendo também as audiências conciliatórias intermediadas pelo órgão de proteção ao consumidor.

Ainda durante o período pandêmico, o Procon disponibilizou à comunidade o serviço de atendimento online por meio do endereço www.procon.ro.gov.br, espaço em que o consumidor poderá fazer sua denúncia ou reclamação.

No Cone Sul, o contato pode ser feito por intermédio do e-mail vilhena@procon.ro.gov.br; ou por meio das linhas (69) 3322-4941 ou 3322-3110.

Outra novidade informada pela gerente do Procon, trata-se do aplicativo Menor Preço Brasil, disponível em todas as plataformas. “Essa ferramenta auxilia o consumidor a acessar o melhor preço dos produtos ofertados como gás de cozinha, combustível, alimentos, entre outros, por meio de pesquisas online”, esclareceu Kátia Louzada.